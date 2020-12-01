КХЛ определила лучших игроков ноября

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов ноября в четырёх номинациях.

– Лучшим вратарём признан Доминик Фурх («Динамо» Мн), одержавший победы в шести из восьми матчей, в одном из них на ноль. По его воротам нанесено 250 бросков (в среднем за игру 31,2), из которых вратарь отразил 93,6%, коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,98. Максимальная сухая серия голкипера минской команды составила 100 минут 54 секунды.

– Лучшим защитником признан Алексей Емелин («Авангард»), одержавший вместе с командой семь побед в девяти матчах и набравший в них 5 (1+4) очков при показателе полезности (+5). Гол защитника омского клуба в гостевом матче с «Барысом» стал победным. Емелин нанёс 16 бросков по воротам, на его счету также 13 силовых приёмов и 19 заблокированных бросков.

– Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин («Динамо» Мск), одержавший вместе с командой победы в семи из 11 матчей месяца и набравший в них 12 (7+5) очков при показателе полезности (+6). На счету нападающего московского клуба хет-трик в матче с рижским «Динамо» (одна из шайб стала победной), а также дубли во встречах с ЦСКА (одна из шайб стала победной) и гостевой с «Трактором». На счету нападающего «Динамо» 33 силовых приёма и 4 блокированных броска.

— Лучшим новичком признан нападающий Иван Чехович («Торпедо»), в девяти матчах набравший 8 (2+6) очков при показателе полезности (+2). 21-летний форвард, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки в семи матчах, нанёс 20 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 17 минут 49 секунд, заблокировал 6 бросков.