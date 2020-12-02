Неколенко — о 6:2 с «Динамо»: самым главным было не останавливаться в третьем периоде

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Архип Неколенко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (6:2).

«Хорошая игра у нас получилась. И по дисциплине, и по игре мы хорошо действовали, причём все три периода. Самым главным было не останавливаться в третьем периоде. В принципе, по делу выиграли», — цитирует Неколенко пресс-служба КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Чибисов — на его счету дубль и одна результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Архип Неколенко (1+1) и Егор Мартынов (0+2). У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Илья Круглов.

Это третья кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с петербургским СКА, а «Динамо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 декабря.