Удивительный сейв Прохоркина! Нападающий «Магнитки» в падении отбил шайбу на линии ворот!

Забей «Динамо» в этом эпизоде, всё могло бы быть иначе. Но дальше шайбы залетали только в его ворота. Получился разгром.

Крикунов сразу бросил Пяаярви в бой

Уже в матче с магнитогорским «Металлургом» московское «Динамо» решило презентовать своего новичка – шведского нападающего Магнуса Пяарви-Свенссона. Только вечером в понедельник экс-игрок «Локомотива» пополнил состав столичной команды в результате обмена на Теэму Пулккинена, а уже спустя 24 часа вышел на лёд домашней арены своего нового клуба в Петровском парке. Всё дело в том, что бело-голубые в последний месяц столкнулись с лавиной травм. На данный момент в лазарете динамовской команды находятся сразу четыре взрослых нападающих – это Андрей Алексеев, Иван Игумнов, Владимир Брюквин и получивший травму в матче с «Амуром» Вячеслав Кулёмин.

В этой связи тренерский штаб Владимира Крикунова не имел возможности предоставить Магнусу никакого времени на адаптацию к новой команде. Шведский форвард стал первым игроком в истории московского «Динамо», выбравшим 64-й номер. В клубной раздевалке Магнус расположился рядом со своим соотечественником — центральным нападающим Оскаром Линдбергом. Неудивительно, что в одном сочетании с ним Магнус оказался и в заявке на свой дебютный матч в столичном клубе. Вторым крайним форвардом в их звене стал Даниил Тарасов.

Крупный трейд без проигравших. Зачем «Локомотиву» Пулккинен, а «Динамо» Пяаярви? «Локомотив» получил чистого снайпера для решения проблем большинства, а «Динамо» недостающий элемент для топ-6.

«Пяаярви? Он уже в составе, будет играть. Он вчера приехал и успел принять участие только в предматчевой раскатке. Посмотрим, как себя покажет. Почему совершили этот обмен? Потому что нам нужен был именно такой игрок, как Пяаярви. Думаю, обе команды в этой ситуации выиграли.



Думаю, «Магнитка» вышла из полосы кризиса. Последние матчи эта команда провела хорошо, добилась побед. «Металлург» хорошо укомплектован, работает хорошо. Придётся нелегко, но, говорят, дома и стены помогают», — сказал Крикунов за несколько часов до начала матча с «Магниткой».

«Пополнение тренерского штаба даёт желаемый эффект»

Команда Ильи Воробьёва действительно постепенно выправляет турнирное положение в Восточной конференции. В последних трёх матчах уральцы одержали две победы, при этом потерпев одно поражение за пределами основного времени. Яркий камбэк в матче с «Нефтехимиком», возможно, станет переломным моментом в игре «Магнитки» в нынешнем регулярном чемпионате. Спустя 30 минут после начала той встречи «Металлург» горел (1:4), но в итоге одержал красивую и запоминающуюся победу со счётом 6:4. Следом подопечные Воробьёва одержали гостевую победу над «Торпедо» (4:2), после которой в позитивном расположении духа приехали в Москву.

Успехи магнитогорского коллектива не остались незамеченными и за океаном. Североамериканские журналисты связали всплеск в результатах команды с возвращением на должность ассистента главного тренера Майкла Пелино, ведь с канадским специалистом на скамейке «Металлург» в этом сезоне ещё не проигрывал. «Пополнение тренерского штаба даёт желаемый эффект», — такой вывод сделал обозреватель издания The Hockey News.

The Hockey News — о возвращении Пелино в «Магнитку»: соблазн Урала был слишком силён

Антипова почтили минутой молчания, Яшкин забил 20-й гол в сезоне

Стартовое вбрасывание предваряла минута молчания в память об ушедшем из жизни Анатолии Антипове. Чемпиона СССР в составе московского «Динамо» и заслуженного тренера России не стало в ночь на 29 ноября в возрасте 61 года. На протяжении многих лет Анатолий Александрович успешно работал в системе московского клуба, возглавлял вторую и молодёжную команды, был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо» (Балашиха) и привёл команду к победе в плей-офф ВХЛ (2017). Многие игроки нынешнего состава бело-голубых играли под руководством Антипова в различных командах динамовской системы.

Игроки московского «Динамо» Миронов и Алексеев отреагировали на смерть Антипова

Гостям удалось активное начало встречи, в результате которого они и открыли счёт. Центрфорвард четвёртого звена «Магнитки» Архип Неколенко выиграл вбрасывание на Игоря Швырёва, тот опасно бросил по воротам Ивана Бочарова, а Семён Кошелев опередил Андрея Миронова и новичка Пяаярви в борьбе за отскок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Отыгрались динамовцы довольно традиционным образом. Отличилось первое звено хозяев, реализовавшее большинство. Дмитрий Кагарлицкий нашёл передачей Юусо Хиетанена, финский защитник угодил в штангу, а Дмитрий Яшкин сыграл на добивании, забив 20-й гол в регулярке. Воробьёв пытался убедить судей, что чешский форвард добил шайбу ногой, но в итоге договорился только до двухминутного удаления за задержку времени игры.

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Поймавшего кураж Чибисова не остановить

До перерыва подопечные Крикунова дважды могли выходить вперёд, но всякий раз удача оказывалась на стороне уральской команды. Для начала Иван Муранов умудрился одним броском трижды сотрясти каркас ворот– шайба сперва ударилась в левую штангу, затем отскочила в перекладину, после которой ударилась о правую штангу и вылетела в поле. Следом всё тот же Муранов опасно атаковал уже с ближнего пятака, Василий Кошечкин отразил шайбу щитком, а игравшему на добивании Никите Попугаеву помешал отличиться уже Николай Прохоркин. Олимпийский чемпион 2018 года сыграл как заправский вратарь и вынес шайбу с ленточки ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Во втором периоде уже Бочаров лишил верного гола команду из Магнитогорска. Экс-форвард московского «Динамо» Максим Карпов в упор расстреливал ворота бывших одноклубников, однако голкипер хозяев сумел остановить бросок Максима. Впрочем, спустя несколько минут Иван был бессилен. Сольный проход удался Андрею Чибисову. Российский форвард обокрал Андрея Сергеева, ворвался в зону «Динамо» и мощным броском прошил вратаря. Для поймавшего кураж Чибисова заброшенная шайба оказалась пятой в последних трёх матчах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Первый блин комом

Гости продолжали создавать момент за моментом, и по такой игре их третья шайба была делом времени. Так и случилось. Шведский форвард Деннис Расмуссен забил дебютный гол за команду после возвращения в Магнитогорск, завершив красивую комбинацию с участием Чибисова и Мартынова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что в этот момент на льду снова находилось второе звено московского «Динамо». Созданная с листа тройка Тарасов – Линдберг – Пяаярви пропустила третий гол подряд. Формально Пяаярви успел замениться на Муранова, но вряд ли это что-либо меняло в итоговой картине. К тому же в пассиве второй тройки нападения оказались ещё и три удаления – два на счету Тарасова, одно у Пяаярви. Дебютный матч нового динамовского сочетания обернулся откровенным провалом.

«Динамо» заменило Бочарова на Кузнецова, но уже думает о Гарипове?

Окончательно все вопросы о победителе снял Неколенко, переигравший Бочарова «один в ноль» на последней минуте второго отрезка. Перед стартом третьего периода хозяева произвели ритуальную замену вратаря – на последнем рубеже появился Георгий Кузнецов. 22-летний голкипер вышел на замену второй раз за последнюю неделю. 24 ноября Георгий подменял Александра Ерёменко в матче с «Йокеритом» (1:6), когда «Динамо» также был учинён разгром. На сей раз Кузнецов снова недолго оставался сухим. На самом старте заключительного отрезка большинство реализовал Прохоркин, отправивший пятую шайбу в динамовские ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Под занавес матча команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала забил Чибисов, оформивший дубль в третьем матче кряду. А затем Илья Круглов подправил шайбу после броска Сергея Бойкова, тем самым установив окончательный счёт в матче – 6:2 в пользу «Магнитки».

Любопытно, что во вторник утром в различных СМИ одновременно появилась информация о возможном обмене в «Динамо» голкипера «Авангарда» Эмиля Гарипова. Сообщалось, что «ястребы» готовы обменять российского вратаря за денежную компенсацию. Что ж, откровенной вины Бочарова в пропущенных шайбах не было, но подобное поражение на домашнем льду может заставить руководителей бело-голубых ещё сильнее задуматься над вратарским вопросом. За последние четыре матча динамовцы пропустили 17 шайб. Слишком много для клуба, декларирующего большие амбиции.