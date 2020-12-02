Стала известна зарплата Никиты Сошникова в ЦСКА

Стала известна зарплата нападающего Никиты Сошникова, перешедшего из «Салавата Юлаева» в ЦСКА в результате обмена и переподписавшего контракт с московским клубом до 2022 года, сообщает «Горобзор.ру».



Отмечается, что форвард будет зарабатывать столько же, сколько и в Уфе: 55 млн в год.



Ранее в СМИ проходила информация, что Сошников переподписал контракт с «Салаватом Юлаевым», ухудшив личные условия в окладной части, снизив её до 35 млн, чтобы при переходе к «армейцам» вписаться в потолок зарплат КХЛ. «Горобзор.ру» сообщает, что эта информация не соответствует действительности.



В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 22 матчах, забросив пять шайб и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и восьми минутах штрафного времени. В конце прошлой недели Сошников стал игроком ЦСКА в результате обмена с «Салаватом Юлаевым».

Сошников: не представляю ни одного человека, который был бы недоволен обменом в ЦСКА