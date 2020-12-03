Пашков: Бочаров не реализует талант даже на 90%. Переход Гарипова может мобилизовать его

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации с вратарями в «Динамо» и возможном переходе в московский клуб Эмиля Гарипова из «Авангарда».

«Ещё в начале октября говорил, что первый номер клуба Бочаров остановился в своём развитии. Не знаю, с чем это связано – с работой тренера вратарей или с отсутствием жёсткой конкуренции в линии, всё-таки Ерёменко уже завершает, а Кузнецов ещё не готов. Но факт остаётся фактом – Бочаров реализует свой талант не на 100 процентов и даже не на 90.

Мне нравилось, как уверенно Бочаров занял свою позицию в «Динамо», это была правильная история становления молодого голкипера из системы клуба. Но как только ты останавливаешься в своём развитии, хоккей постепенно начинает тебя съедать. Это аксиома. Бросается в глаза, что Бочаров действует достаточно пассивно, он ограничен зоной своих ворот, поскольку есть недостатки в катании, в конькобежной подготовке. В современном хоккее нельзя скрыть свои несильные места, соперники всё видят и готовятся. С 17 лет знаю Виталия Еремеева, известного в прошлом голкипера, а ныне тренера вратарей «Динамо». Еремеев – выдержанный, скромный, не публичный человек, но в нынешней ситуации хотелось бы, чтобы его работа была больше видна. И слышна.

Слухи по Гарипову? Вратарский вопрос – самый тонкий в хоккее, в любой момент он может развернуться в любую сторону. На бумаге такой ход заслуживает рассмотрения. Приобретение Гарипова должно расшевелить вратарскую линию «Динамо» и мобилизовать к дальнейшему росту Бочарова. Но посмотрим, что будет в реальной жизни. При этом я не сторонник той ситуации, которую мы видели в «Авангарде», когда Гарипову, Бобкову, а потом и Грубецу было тесно в одной линии. В команде всегда должен быть первый номер, это классическая расстановка для нашего цеха», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.