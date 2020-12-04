Нападающий «Амура» Дмитрий Архипов прокомментировал необычный гол в ворота «Спартака» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В третьем периоде российский форвард подбил шайбу с внутренней сетки ворот и теннисным ударом добил её в цель.

«Хорошо подготовились, играли по заданию, и это принесло плоды. Если говорить о моём голе – увидел, что шайба лежит на воротах и никто не собирается её трогать. Подумал: «Дай попробую, почему нет?» Честно говоря, даже не знал, можно так делать или нет. Оказывается, можно. На тренировках такие забивал, в матчах – нет. Думаю, все были в шоке. Игроки «Спартака», возможно, ждали свистка… Но в любом случае надо действовать до конца», — цитирует Архипова пресс-служба КХЛ.

Реакция Олега Знарка на необычный гол «Амура» в ворота «Спартака». Фото