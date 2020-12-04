Земчёнок: часто думал, почему не забиваю. И то менял, и это… Слава богу, прорвало
Защитник магнитогорского «Металлурга» Артём Земчёнок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:1). Российский защитник забросил шайбу за две минуты до конца третьего периода, которая и принесла победу команде Ильи Воробьёва.
«В первом периоде шла обоюдоострая игра, у нас было даже больше моментов. Во втором до удаления тоже хорошо менялись, «накладывали», но после удаления начали переигрывать, нас зажимали… В общем, поднаелись и пропустили.
Ну а в третьем сравняли – и пошла игра «кто ошибётся». Дотерпели, получилось забить. Конечно, часто думал, почему не забиваю. И то менял, и это… Слава богу, прорвало. Надеюсь, и дальше пойдёт», – цитирует Земчёнка пресс-служба КХЛ.
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