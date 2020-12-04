Юрий Михайлис рассказал, за счёт чего «Барыс» смог обыграть «Локомотив»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:1).
«Равный матч, тяжёлый для нас. Команда соперника очень габаритная, нам пришлось очень непросто в обороне, много борьбы. Хорошо, что мы эту борьбу выигрывали. В первую очередь было хорошее движение. Скажу, что мы из-под прессинга соперника здорово выходили, реализовали большинство в конце второго периода. Ну и здорово отыграли третий период, по счёту, играли очень компактно. Спасибо ребятам за эту победу, спасибо команде и спасибо Ортио, который нас очень много выручал. Очень хорошо сыграли в меньшинстве, выстояли «три на пять» и «четыре на пять». Правда, в моменте с пропущенной шайбой немножко не доработали», — приводит слова Михайлиса пресс-служба нурсултанской команды.
- 4 декабря 2020
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