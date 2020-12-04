«Рейнджерс» не отпустят второго номера драфта-2019 Какко на МЧМ-2021
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко не сыграет на молодёжном чемпионате мира в 2021 году, сообщается на официальной странице команды.
«Рейнджерс» не захотели отпустить 19-летнего форварда на турнир.
Какко помог выиграть сборной Финляндии молодёжный чемпионат мира в 2019 года. Тогда нападающий принял участие в семи встречах турнира, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи. Какко забросил победную шайбу в ворота сборной США в финальном матче МЧМ.
В минувшем сезоне НХЛ финский нападающий принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата, забросив 10 шайб и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «-26» и 14 минутах штрафного времени. На его счету три матча в плей-офф.
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