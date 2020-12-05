Вайсфельд: Пулккинен и Пяаярви — нападающие разного уровня, «Локомотив» выиграл от обмена

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал обмен форварда московского «Динамо» Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви.
«Пулккинен — такой форвард, которому партнёры вообще не нужны. Он с любыми сыграет и забьёт. Его не надо куда-то специально встраивать. Это редкость и, с моей точки зрения, скорее плюс, чем минус. Тут «Динамо» явно хотело от него избавиться по какой-то причине. Не случайно же Крикунов заявил после расставания, что «Пулккинен — индивидуалист, схватит шайбу и бежит. Другие нападающие с ним играть не очень-то хотели».
И всё же, если говорить о Теэму в его оптимальной форме, «Локомотив» больше выиграл от этого обмена. Всё же Пулккинен и Пяаярви-Свенссон — нападающие разного уровня, на мой взгляд. Другое дело, что Теему в настоящий момент травмирован и не играет. Вопрос — насколько серьёзно. А так, Пулккинен — форвард с сумасшедшим броском. Такими активами просто так не разбрасываются», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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