Квартальнов: надеюсь, Мёрфи поможет «Ак Барсу». Мы брали его на большинство

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:0).

«Ребята – молодцы, сыграли хорошую игру, хороший третий период. Тяжело складывалась игра, нам чуть-чуть не хватало свежести в первых двух периодах. Старались в большинстве – соперник играл неплохо, меньшинство у нас хорошее было. Мне понравился третий период, и Адам Рейдеборн – молодец, помог нам.

С любым соперником приятно играть, когда выигрываешь. Здорово, что мы победили в первом матче, и сейчас тоже. Но в Екатеринбурге тоже игры будут непростые, домашние для соперника. Интересно играть, но работаешь не против конкретного специалиста, а против команды, у которой свой стиль.

Какой мы видим роль защитника Тревора Мёрфи в команде? Понятно, что мы уже готовимся ко второй части сезона, у нас и в прошлом году было шесть иностранцев. Пока Джастина Азеведу нет, Мёрфи будет играть – мы брали его на большинство. Клуб следил за ним и в прошлом году, он неплохо играл. Надеюсь, Мёрфи нам поможет.

Когда ожидать возвращения на лёд нападающих Джастина Азеведу и Артёма Галимова? С Джастином мы немножко подождём, пока нет никакой информации – он поехал к семье, приедет, как только сможет. Артём тренируется с командой, ждём его с игры на игру. В следующей, наверное, ещё не сыграет, а там уже посмотрим. Но мы ждём Артёма – его энергия нужна команде», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.