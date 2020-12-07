С. Галимов: знал, что будет делать один игрок СКА на буллитах. Только фамилию его забыл

Вратарь рижского «Динамо» Станислав Галимов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 Б).

«Долгожданная победа, долго шли к ней. У нас был хороший соперник. Если честно, я не смотрел специально броски СКА. Только знал, что будет делать один игрок. Вот только забыл его фамилию. Видел в интернете много роликов, держал это в голове.

С «Куньлунем» тоже была важная победа для нас. В лиге сейчас все команды хорошо играют, не надо делить на слабых и сильных соперников. Дарзиньш вообще не отрабатывает буллиты на тренировках. Наверное, он их только в голове прокручивает», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 9 декабря в Череповце — с местной «Северсталью».