С. Галимов: знал, что будет делать один игрок СКА на буллитах. Только фамилию его забыл

Вратарь рижского «Динамо» Станислав Галимов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 Б).
«Долгожданная победа, долго шли к ней. У нас был хороший соперник. Если честно, я не смотрел специально броски СКА. Только знал, что будет делать один игрок. Вот только забыл его фамилию. Видел в интернете много роликов, держал это в голове.
С «Куньлунем» тоже была важная победа для нас. В лиге сейчас все команды хорошо играют, не надо делить на слабых и сильных соперников. Дарзиньш вообще не отрабатывает буллиты на тренировках. Наверное, он их только в голове прокручивает», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 9 декабря в Череповце — с местной «Северсталью».
- 7 декабря 2020
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
22:11
-
21:45
-
21:34
-
21:17
-
20:46
-
20:34
-
20:03
-
19:45
-
19:36
-
19:19
-
18:47
-
18:25
-
18:16
-
18:00
-
17:54
-
17:11
-
16:53
-
16:36
-
16:25
-
15:50
-
15:16
-
15:08
-
14:58
-
14:43
-
14:09
-
14:00
-
13:06
-
12:55
-
12:11
-
12:00