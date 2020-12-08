Дрегер: НХЛ хочет начать 56-матчевый сезон 13 января. Финансовые переговоры прекращаются

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков определились с датой начала сезона-2020/2021, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Ожидается, что регулярный чемпионат из 56 матчей стартует 13 января. План возвращения к игре должен быть утвержден советом директоров лиги и исполнительным комитетом профсоюза. При этом финансовые переговоры прекращаются и, вероятно, откладываются на следующее межсезонье.

Стало известно, что игроки готовы согласиться на увеличение процента отсрочки зарплаты на следующий сезон, но отказываются увеличивать процент эскроу. Летом стороны договорились, что в последние три сезона действия текущего коллективного соглашения (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) он будет составлять 6%.