Заварухин: одна недоработка решила исход матча

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Витязем» (1:2 ОТ).

«Одна недоработка решила исход матча. Кого можно винить в последней пропущенной шайбе? Атака шла 4 в 4, недоработали в этом моменте. Завтра разберёмся, кто виноват, сейчас не будем кого-то обвинять по горячим следам. Имели много моментов по броскам, но лучше не смотреть на эту статистику — сегодня нет результата. Большое количество брака связано с большим желанием быстрее забить гол. Мы хотели упростить игру в средней зоне, больше сыграть в атаке, и из-за этого было много вбросов в зону «Витязя». «Сибири» не хватило мусорного гола? Мы разговаривали с ребятами после первого периода. Было много открытых бросков, которые вратарь легко ловил. Просили ребят играть под воротами.

Шашкова сегодня перехлёстывали эмоции? Есть борьба, есть противостояние игроков. Драка — это нормальное явление. Они заводят команду. Не скажу, что он налетел на кого-то. Мужики схлестнулись — это нормальное явление.

«Сибирь» слишком пассивно сыграла в момент с голом Даугавиньша? Там было «3 на 5» и два свободных игрока. Да, наверное, нам где-то нужно было сыграть поактивнее против него.

У «Сибири» не получается проводить две игры подряд на высоком уровне? Я считаю, что сегодня была хорошая игра. Не скажу, что мы играли хуже соперника. Мы играли лучше. Вы видели, какие мы голы пропустили с «Локомотивом», когда сами ошиблись. Из этой домашней серии худшей, наверное, была игра с «Сочи».

Остальные матчи были на уровне, но нас наказывают за вот эти мелкие ошибки. Сегодня нас наказали в конце за то, что плотно не сыграли с игроком, хотя его опекало двое. За ошибки наказывают. Значит, нужно меньше ошибаться.

Когда вернётся после травмы Антон Красоткин? Он уже вышел на лёд и начал тренироваться. Надеюсь, после паузы он выйдет на лёд», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.