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Экс-форвард «Каролины» Крис Терри подписал однолетний контракт с «Торпедо»

Экс-форвард «Каролины» Крис Терри подписал однолетний контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» заключило контракт с нападающим Крисом Терри, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Терри стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Детройт Ред Уингз» в АХЛ. В 57 матчах регулярного чемпионата он набрал 51 (21+30) очко при показателе полезности «-17». Всего в АХЛ Терри провёл 626 матчей, забросил 233 шайбы и отдал 319 результативных передач.

За карьеру в НХЛ канадский форвард провёл 152 матча. Он забросил 22 шайбы и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-21» и 34 минутах штрафа. Терри был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» в пятом раунде под общим 132-м номером на драфте НХЛ в 2007 году.

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