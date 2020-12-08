Билл Питерс прокомментировал девятиматчевую серию поражений «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:3).

«Обидное поражение. В первом периоде у нас было много хороших моментов, а во втором пропустили две лёгкие шайбы. Много было нюансов, которые мы сделали хуже, чем могли.

Главная проблема «Автомобилиста»? Не так много забиваем, как должны. Думаю, мы много бросаем, но нет нацеленности на ворота, не доводим моменты до логического завершения. У Хольцера «-3»? Нужно смотреть на голы, это были не только его ошибки, вся команда действовала неудачно. Надеюсь, Корбиниан сможет усилить нашу команду в дальнейшем», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.