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Хартли: Шумаков приболел, не знаю, когда он выйдет на лёд

Хартли: Шумаков приболел, не знаю, когда он выйдет на лёд
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1).

«Очень горжусь игроками «Авангарда». Вчера мы узнали, что несколько ребят приболели, нам пришлось перекроить звенья. Сегодня мы перестраивали звенья в ходе игры, но в результате мы действовали отлично. Отмечу важные, своевременные голы, игру спецбригад и, конечно, Игоря Бобкова.

Мы постарались внести баланс в наши звенья. Хотели сделать ударную тройку, но когда повели в счёте, то распределили ребят по составу. Дедунов, Яремчук, Потапов сегодня показали отличное движение.

Не знаю, когда выйдут наши травмированные. Шумаков приболел, все остальные отсутствующие ребята с повреждениями. Кто забил третий гол? Я думаю, что Яремчук, но главное, что шайба пересекла красную линию, а остальное неважно», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Автомобилист» проиграл «Авангарду» и продлил серию поражений до девяти матчей
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