Чехович — о матче с ЦСКА: уступить с минимальным счётом даже топовой команде обидно

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2).

«Хорошая игра. Обе команды бились до последнего. Никто не хотел уступать. В какой-то мере игра была похожа на плей-офф. Однако уступить с минимальным счётом даже топовой команде обидно», — цитирует Чеховича пресс-служба нижегородского клуба.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «армейцев» Константин Окулов. По два очка набрали Максим Мамин (0+2) и Богдан Киселевич (0+2). Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков.



Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».