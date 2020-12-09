Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чехович — о матче с ЦСКА: уступить с минимальным счётом даже топовой команде обидно

Чехович — о матче с ЦСКА: уступить с минимальным счётом даже топовой команде обидно
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2).

«Хорошая игра. Обе команды бились до последнего. Никто не хотел уступать. В какой-то мере игра была похожа на плей-офф. Однако уступить с минимальным счётом даже топовой команде обидно», — цитирует Чеховича пресс-служба нижегородского клуба.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «армейцев» Константин Окулов. По два очка набрали Максим Мамин (0+2) и Богдан Киселевич (0+2). Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков.

Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».

ЦСКА в гостях обыграл «Торпедо», прервав победную серию нижегородцев
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020