Зак Митчелл отказался от перехода в «Северсталь». Клуб обратится в СДК КХЛ
Пресс-служба «Северстали» в официальном «инстаграме» заявила, что канадский нападающий Зак Митчелл отказался подписывать контракт с клубом. Сообщается, что череповецкий клуб будет вынужден обратиться в спортивно-дисциплинарный комитет лиги.
В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик», перебравшись в клуб из столицы Латвии. 27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-7" и шести минутах штрафного времени.
2 декабря «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста, поместив его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако теперь Митчелл не хочет подписывать контракт с череповецким клубом.
«Северсталь» забрала нападающего рижского «Динамо» Зака Митчелла из списка отказов
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