Зак Митчелл отказался от перехода в «Северсталь». Клуб обратится в СДК КХЛ

Пресс-служба «Северстали» в официальном «инстаграме» заявила, что канадский нападающий Зак Митчелл отказался подписывать контракт с клубом. Сообщается, что череповецкий клуб будет вынужден обратиться в спортивно-дисциплинарный комитет лиги.

В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик», перебравшись в клуб из столицы Латвии. 27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-7" и шести минутах штрафного времени.

2 декабря «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста, поместив его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако теперь Митчелл не хочет подписывать контракт с череповецким клубом.