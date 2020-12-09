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В УК «Динамо» прокомментировали угрозу возможного закрытия «ВТБ Арены»

В УК «Динамо» прокомментировали угрозу возможного закрытия «ВТБ Арены»
Хоккей / КХЛ 0

В пресс-службе управляющей компании «Динамо» прокомментировали информацию о том, что «ВТБ Арена» может быть закрыта на 90 дней из-за нарушения зрителями санитарно-противоэпидемических требований во время концерта «Песня года», прошедшего 5 декабря. «ВТБ Арена» является домашней площадкой для московского «Динамо».

«Все мероприятия в комплексе «ВТБ Арена» пройдут строго по графику в присутствии и под контролем представителей Роспотребнадзора. Сейчас представители ведомства при содействии администрации комплекса и организаторов «Песни года» изучают возможные нарушения санитарных требований, допущенные зрителями шоу «Песня года» 5 декабря на «ВТБ Арене».

Мы прилагаем все усилия для соблюдения мер безопасности, чтобы дать возможность нашим гостям проводить свой досуг на территории комплекса и получать радостные впечатления в это непростое для всех время. От наших гостей также зависит сохранение атмосферы праздника, поэтому мы просим их тщательно соблюдать правила по профилактике коронавирусной инфекции: всё время использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться при необходимости дезинфицирующим средством из установленных диспенсеров. Мы очень рассчитываем, что наши зрители с пониманием отнесутся ко всем требованиям, а мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы каждый визит на «ВТБ Арену» дарил вам самые радостные и незабываемые эмоции и впечатления», — цитирует заявление пресс-службы УК «Динамо» Sport24.

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