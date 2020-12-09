«Сибирь» расторгла соглашение с нападающим Пеккой Йормаккой. Он перешёл в клуб в октябре

«Сибирь» расторгла соглашение с финским нападающим Пеккой Йормаккой, сообщается на официальной странице новосибирской команды в «Твиттере».
Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне 30-летний финн принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и не отдав ни одной результативной передачи.
Йормакка подписал контракт с новосибирской командой в середине октября нынешнего года. Прежде форвард всю свою карьеру, за исключением прошлого сезона, выступал в Финляндии.
В КХЛ дебютировал в сезоне-2014/2015 в составе «Йокерита», за который отыграл четыре сезона, затем перешёл в «Витязь», где и провёл сезон-2019/2020 (48 матчей, 21 очко (9+12)).
В составе сборной Финляндии дважды играл на чемпионатах мира (2014, 2018).
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