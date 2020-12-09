Тарасов: Пяаярви здорово влился в «Динамо», он неплохо разговаривает по-русски

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками (3:2).
«Пропустили быстрые два гола, но все ребята — молодцы, не стали сдаваться. Забили один гол, в конце периода — второй, а дальше сработало большинство. В первом большинстве мы пропустили нелепый гол — позволили человеку убежать «один в ноль» и он забил. У нас бывают такие ситуации, когда и мы забиваем три гола в первом периоде, а дальше расслабляем булки. Но сегодня был матч за четыре очка, всех поздравляю с победой.
Наверное, сегодня получилось так, что мой гол стал переломным. Не хватило мастерства, чтобы забросить больше. Возможно, где-то хладнокровия не было. В итоге забили три — пропустили две.
Пяаярви — мастеровитый хоккеист, сразу очень здорово влился в коллектив как иностранец. Он неплохо разговаривает по-русски, а что касается игры — мы все играли в Северной Америке, так что быстро нашли общий язык. Через игры взаимодействие будет налаживаться ещё лучше», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 декабря 2020
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