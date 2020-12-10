Каменский: стиль «Автомобилиста» хорошо подходит Шумакову, в «Авангард» он не вписывался

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал обмен форварда Сергея Шумакова в «Автомобилист» из «Авангарда».
«Думаю, что все стороны выиграли. «Авангард» Боба Хартли играет в вертикальный, силовой хоккей, где-то Шумаков чуть не вписывался, не выдерживал конкуренцию. «Автомобилист» при Питерсе много комбинирует и держит шайбу, во всяком случае на старте сезона это у команды проходило. Предположу, что стиль «Автомобилиста» Шумакову хорошо подходит», — цитирует Каменского Russia-Hockey.
В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей.
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