Фазель: если Латвия откажется по политическим причинам, весь ЧМ-2021 может пройти в Минске

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением ЧМ-2021, который изначально планировали провести в Минске и Риге.
«У хоккея есть прекрасные традиции не подчиняться политике и способствовать международному взаимопониманию. Вы только вспомните о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады! Я не теряю надежды, что ситуация в Беларуси нормализуется и ЧМ станет возможным. Не в моём стиле сдаваться. Я буду сражаться, пока есть хоть тень надежды.
Если позволит политическая ситуация, а безопасность здоровья будет гарантирована, то я не исключаю, что весь ЧМ-2021 может пройти в Минске. Это произойдёт, если Латвия откажется проводить турнир по политическим причинам. В 2014 году у нас уже проходил турнир в Беларуси, его посетило 640 тысяч зрителей, это третий результат в истории.
Что будет, если пандемия не позволит играть со зрителями? Тогда, возможно, мы весь турнир проведём в Латвии, без болельщиков. Организаторы готовы. Затраты в этом случае были бы огромными, мы останемся без прибыли. Но мы определённо хотим провести этот чемпионат мира. Худшее — просто сдаться и уйти.
Перенести турнир в Россию? Москва точно отпадает, единственный вариант — Санкт-Петербург. Но это будет возможно только в том случае, если Россия не будет признана виновной в продолжающемся допинговом процессе», — приводит слова Фазеля Watson.
- 10 декабря 2020
-
15:55
-
13:35
- 9 декабря 2020
-
14:00
-
12:25
-
10:43
- 8 декабря 2020
-
12:23
-
08:25
- 7 декабря 2020
-
20:34
- 3 декабря 2020
-
16:58
- 2 декабря 2020
-
17:15
-
14:00
- 30 ноября 2020
-
15:54
- 26 ноября 2020
-
16:54
-
12:26
-
12:00
- 24 ноября 2020
-
19:43
-
12:00
-
07:59
- 21 ноября 2020
-
18:17
-
14:06
- 20 ноября 2020
-
17:45
-
17:27
-
17:00
-
13:25
-
13:00
-
11:56
-
11:43
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
22:47
-
17:58
-
17:45
-
17:14
-
15:39
-
12:55
-
12:30