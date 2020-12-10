Фазель: если Латвия откажется по политическим причинам, весь ЧМ-2021 может пройти в Минске

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением ЧМ-2021, который изначально планировали провести в Минске и Риге.

«У хоккея есть прекрасные традиции не подчиняться политике и способствовать международному взаимопониманию. Вы только вспомните о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады! Я не теряю надежды, что ситуация в Беларуси нормализуется и ЧМ станет возможным. Не в моём стиле сдаваться. Я буду сражаться, пока есть хоть тень надежды.



Если позволит политическая ситуация, а безопасность здоровья будет гарантирована, то я не исключаю, что весь ЧМ-2021 может пройти в Минске. Это произойдёт, если Латвия откажется проводить турнир по политическим причинам. В 2014 году у нас уже проходил турнир в Беларуси, его посетило 640 тысяч зрителей, это третий результат в истории.



Что будет, если пандемия не позволит играть со зрителями? Тогда, возможно, мы весь турнир проведём в Латвии, без болельщиков. Организаторы готовы. Затраты в этом случае были бы огромными, мы останемся без прибыли. Но мы определённо хотим провести этот чемпионат мира. Худшее — просто сдаться и уйти.



Перенести турнир в Россию? Москва точно отпадает, единственный вариант — Санкт-Петербург. Но это будет возможно только в том случае, если Россия не будет признана виновной в продолжающемся допинговом процессе», — приводит слова Фазеля Watson.