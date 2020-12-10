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Фазель: если Латвия откажется по политическим причинам, весь ЧМ-2021 может пройти в Минске

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: если Латвия откажется по политическим причинам, весь ЧМ-2021 может пройти в Минске
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением ЧМ-2021, который изначально планировали провести в Минске и Риге.

«У хоккея есть прекрасные традиции не подчиняться политике и способствовать международному взаимопониманию. Вы только вспомните о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады! Я не теряю надежды, что ситуация в Беларуси нормализуется и ЧМ станет возможным. Не в моём стиле сдаваться. Я буду сражаться, пока есть хоть тень надежды.

Если позволит политическая ситуация, а безопасность здоровья будет гарантирована, то я не исключаю, что весь ЧМ-2021 может пройти в Минске. Это произойдёт, если Латвия откажется проводить турнир по политическим причинам. В 2014 году у нас уже проходил турнир в Беларуси, его посетило 640 тысяч зрителей, это третий результат в истории.

Что будет, если пандемия не позволит играть со зрителями? Тогда, возможно, мы весь турнир проведём в Латвии, без болельщиков. Организаторы готовы. Затраты в этом случае были бы огромными, мы останемся без прибыли. Но мы определённо хотим провести этот чемпионат мира. Худшее — просто сдаться и уйти.

Перенести турнир в Россию? Москва точно отпадает, единственный вариант — Санкт-Петербург. Но это будет возможно только в том случае, если Россия не будет признана виновной в продолжающемся допинговом процессе», — приводит слова Фазеля Watson.

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