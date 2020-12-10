СКА — «Автомобилист»: форвард хозяев Кузьменко забил клюшкой между ног

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА в Санкт-Петербурге принимает екатеринбургский «Автомобилист» (6:2, идёт третий период).

В концовке второго отрезка нападающий «армейцев» Андрей Кузьменко забросил эффектную шайбу. На 16-й минуте периода форвард убрал шайбу под себя, после чего отправил её под перекладину клюшкой между ног.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.