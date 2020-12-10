Тимкин: СКА хотелось отмазаться за поражение от «Динамо» Р, вышли с запредельным настроем
Нападающий санкт-петербургского СКА Евгений Тимкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (7:2).
«Получилась неплохая игра, удачно выиграли с приличным счётом. Всё хорошо. Конечно, хотелось отмазаться за поражение от рижского «Динамо». Вышли с запредельным настроем, сделали задел в начале игры», — передаёт слова Тимкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Это 10-е кряду поражение екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 декабря в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».
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«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
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