«Автомобилист» поместил Бодрова в список отказов. Он один из лидеров команды по полезности
«Автомобилист» поместил защитника Дениса Бодрова в список отказов, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+5». Российский защитник занимает третье место в уральской команде по полезности среди игроков обороны и входит в топ-10 среди всех полевых игроков.
Вчера, 10 декабря, команда Билла Питерса потерпела 10-е поражение кряду в регулярном чемпионате, на выезде с разгромным счётом (2:7) уступив СКА. В следующем матче «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».
Защитник Денис Бодров продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
Рекомендуем вам
- 11 декабря 2020
-
12:35
-
12:24
-
12:11
-
12:05
-
11:38
-
11:21
-
10:49
-
10:44
-
10:20
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
09:03
-
08:45
-
08:20
-
08:03
- 10 декабря 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:00
-
22:41
-
22:35
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
21:45
-
21:19
-
20:38
-
20:28
-
20:15
-
20:14
-
20:01
-
19:55
-
19:49
-
19:29
-
19:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам