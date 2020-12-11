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«Автомобилист» поместил Бодрова в список отказов. Он один из лидеров команды по полезности

«Автомобилист» поместил Бодрова в список отказов. Он один из лидеров команды по полезности
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» поместил защитника Дениса Бодрова в список отказов, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+5». Российский защитник занимает третье место в уральской команде по полезности среди игроков обороны и входит в топ-10 среди всех полевых игроков.

Вчера, 10 декабря, команда Билла Питерса потерпела 10-е поражение кряду в регулярном чемпионате, на выезде с разгромным счётом (2:7) уступив СКА. В следующем матче «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».

Защитник Денис Бодров продлил контракт с «Автомобилистом» на два года
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