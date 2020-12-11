Хоккейный агент Юрий Николаев отреагировал на смерть Артёма Чернова

Хоккейный агент Юрий Николаев отреагировал на смерть известного российского нападающего Артёма Чернова.

«От себя лично и от всего агентства Winners приношу глубокие соболезнования семье, близким, друзьям Артёма Чернова. Мне довелось долгое время представлять интересы этого игрока и могу с уверенностью сказать, что это был один из самых талантливых хоккеистов 1982 года рождения. Карьера Артёма складывалась по-разному, но он всегда был добрым и отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В 2000 году Артём стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе сборной России. Высшим достижением в карьере Чернова стало завоевание Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». Артёму было 38 лет.