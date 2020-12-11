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КХЛ оштрафовала защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского после матча со СКА

КХЛ оштрафовала защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского после матча со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига оштрафовала защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского, сообщается на официальном сайте организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: СКА – «Автомобилист». Время – 25:38. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского по п. 1.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вчера, 10 декабря, команда Билла Питерса потерпела 10-е поражение кряду в регулярном чемпионате, на выезде с разгромным счётом (2:7) уступив СКА. В следующем матче «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске сыграет с местным «Металлургом».

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