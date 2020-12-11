Р. Ротенберг: арену в Эдмонтоне мы брали в пример при проектировке арены в Питере

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг высказался на тему проведения молодёжного чемпионата мира 2021 года в «пузыре» на арене «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне.

«Я не был в «пузыре» в НХЛ, но то, что мне рассказали наши игроки, это высочайший уровень организации. На МЧМ будут те же условия, замечательные условия проживания, питания, досуга. Это будет целый город чистой зоны. У нас полное понимание, что всё будет безопасно, там ещё и великолепная арена в Эдмонтоне.

Мы эту арену во многом брали в пример при проектировке арены в Питере. Для игроков это будет великолепный опыт. Есть пример команд, которые сплотились в пузыре и выиграли Кубок, сборной России нужно последовать этому примеру», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.