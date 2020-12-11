Эмиль Гарипов дебютирует за «Динамо» в матче с «Металлургом»

Московское «Динамо» на официальной странице в «Твиттере» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом».



На встречу заявлен российский голкипер Эмиль Гарипов, в начале декабря перешедший в стан бело-голубых. Для него этот матч станет первым в составе «Динамо».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Бойков, Муранов — Ефремов — Попугаев;

Сергеев — Панкратов, Круглов — Шипов — О. Зайцев.

Место в воротах займёт Эмиль Гарипов. Его сменщиком станет Александр Ерёменко.



Напомним, что в последний раз 29-летний Гарипов выходил на лёд 1 ноября в матче «Авангарда» со «Спартаком» (1:2 ОТ).