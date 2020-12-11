Ефремов — о поражении от «Магнитки»: жаль, что не получилось сделать Эмилю хороший дебют

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:3).



«Вышли неготовыми, проспали начало. Во втором периоде тоже никак не могли войти в игру. В конце третьего периода попытались сравнять счёт. К сожалению, не получилось. Просто не были готовы сегодня.



Главные причины того, что оказались не готовы? На самом деле трудно сказать. На следующий день будем смотреть, разбирать моменты. То, что это четвёртая встреча на выезде, не думаю, что это как-то влияет. Все команды в равных условиях. Так составлен календарь, ничего страшного. Естественно, мы настраивались с ребятами, хотели отыграться за домашнее поражение, взять реванш. Может быть, где-то психологически перегорели, перенастроились. Будем разбираться, чтобы в следующем матче не повторить таких же ошибок и побеждать.



Мой гол — это домашняя заготовка или случайность? Давайте назовём это стечением обстоятельств: каждый сыграл хорошо, и поэтому вышел гол. Отмечу Даню Тарасова — он сделал отличную передачу. У нас были моменты и в течение матча. К сожалению, мы их не реализовали, поэтому такой счёт.



Достаточно ли сегодня нападающие помогали обороне? Если счёт такой, значит были ошибки. Может, был разрыв между нападающими и защитниками. Мы сыграли не лучший матч. Допускали ошибки в обороне, и в атаке тоже неправильно действовали. Жаль, что не получилось сделать Эмилю Гарипову хороший дебют. Очень хотели ему помочь. Жаль, не вышло. Будем разбираться.



Насколько удобно играть с Гариповым? Да мы не смотрим на самом деле, удобно или неудобно! Парень пришёл в команду. У нас дружный коллектив, мы всегда принимаем новичков с открытой душой и с радостью. Мы хотели ему помочь очень сильно, но не вышло. Он хороший парень, воспитанный. Думаю, он будет нам помогать, усилит вратарскую линию и игру команды.



Могу ли выделить какие-то его особенности? Честно, не могу. Парень только пришёл, присматривается, мы знакомимся. Всё в процессе», — приводит слова Ефремова официальный «телеграм» бело-голубых.

«Металлург» обыграл московское «Динамо» в первом матче Гарипова. У Яковлева — дубль