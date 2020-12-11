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Гатиятулин — о вызове 6 игроков «Трактора» на Евротур: матчи за сборную — огромная честь

Гатиятулин — о вызове 6 игроков «Трактора» на Евротур: матчи за сборную — огромная честь
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (2:0).

«У команды был непростой период, поэтому сегодня важно было одержать победу, что мы и сделали. Слова благодарности ребятам — сыграли строго по заданию и победили. Видны желание и самоотдача у всей команды. Никого выделять не стану, все молодцы. Новобранец Даниил Ильин провёл первый матч, выглядел уверенно. Видно, что у него есть опыт. Без волнения, хорошо сыграл. С таким графиком лучше иметь длинную скамейку. Кто свежее и на данный момент сильнее, тот и будет в составе. Роман Манухов, возможно, где-то через неделю выйдет на лёд. Шесть игроков «Трактора» поедут на Евротур? Конечно, хотелось бы готовиться в паузу вместе, но матчи за сборную — это огромная ответственность, честь. Ребята поедут в свои команды, а мы будем тренироваться с теми, кто остался», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Трактор» одержал третью победу в восьми матчах, дома обыграв «Сибирь»
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