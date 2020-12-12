Ларионов объяснил выбор состава сборной России на МЧМ-2021

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал выбор игроков для участия в молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Самое сложное – в конце сбора подвести итоги. Был нелегкий выбор, потому что все ребята были подготовлены хорошо. Но общее решение штаба было таким, что по каким-то конкретным деталям те или иные игроки не проходят в состав. Это не означает, что они плохие игроки. Просто на сегодняшний день мы не видим их на позициях для участия в чемпионате мира.

Мы благодарны ребятам и желаем им только успеха. Для них эта новость была непростой, но жизнь продолжается, и эта ситуация послужит дополнительной мотивацией, чтобы в будущем у них была возможность проявить себя уже на уровне национальной команды», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.