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Ларионов объяснил выбор состава сборной России на МЧМ-2021

Ларионов объяснил выбор состава сборной России на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал выбор игроков для участия в молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Самое сложное – в конце сбора подвести итоги. Был нелегкий выбор, потому что все ребята были подготовлены хорошо. Но общее решение штаба было таким, что по каким-то конкретным деталям те или иные игроки не проходят в состав. Это не означает, что они плохие игроки. Просто на сегодняшний день мы не видим их на позициях для участия в чемпионате мира.

Мы благодарны ребятам и желаем им только успеха. Для них эта новость была непростой, но жизнь продолжается, и эта ситуация послужит дополнительной мотивацией, чтобы в будущем у них была возможность проявить себя уже на уровне национальной команды», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.

ФХР объявила состав сборной России на МЧМ-2021
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