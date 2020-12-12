Стал известен предварительный состав молодёжной сборной Швейцарии для подготовки к МЧМ

Федерация хоккея Швейцарии назвала имена игроков, приглашённых в тренировочный лагерь молодёжной сборной для подготовки к МЧМ-2021 в Эдмонтоне, сообщает MySportsCH в «Твиттере».



Тренерский штаб пригласил трёх голкиперов и 25 полевых игроков.



Голкиперы: Тибо Фаттон, Андри Хенауэр, Ноа Патеноде;



Защитники: Инаки Барагано, Жанкарло Шантон, Ноа Делемонт, Седрик Фидлер, Бастиан Гуггенхайм, Ноа Мейер, Рокко Пеццулло, Алессандро Вилла, Натан Вуардо, Брайан Занетти;



Нападающие: Дарио Алленспах, Аттилио Биаска, Стефано Боттини, Мика Бюрхальтер, Джереми Бёртши, Лоренцо Каноника, Киану Дерунгс, Ронни Далер, Рей Фаст, Валентин Хофер, Гаэтан Жобен, Симон Кнак, Лионель Маршан, Йоэль Зальцгебер, Элвис Шлапфер.



Напомним, что МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.

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