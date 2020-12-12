Кузьменко: СКА надо было в третьем периоде сыграть более собранно. Немного дали слабину

Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко прокомментировал итоги встречи с рижским «Динамо» (4:1).



«Хорошо начали матч, забросили две шайбы. Хорошо играли в обороне, в атаке, в принципе, тоже здорово. К сожалению, в третьем периоде немного дали слабину. Были ошибки, недоработки, удаления. Хорошо, что довели встречу до победы, но надо было в третьем периоде сыграть более собранно», — приводит слова Кузьменко пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, что СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина. Кузьменко забросил четвёртую шайбу.