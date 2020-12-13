Давыдов: мне нравится «Динамо». У команды лучший состав за последние пять-шесть лет

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о ситуации в московском «Динамо».
«Мне нравится, как команда выглядит после Кубка Карьялы. Тренировочная работа во время паузы на Евротур принесла большую пользу, «Динамо» стабилизировало ход, поднялось в турнирной таблице Запада на несколько мест – ближе к ЦСКА и СКА.
Но в матче с «Металлургом» было видно, что «Динамо» не хватает свежести. Точно такая же картина наблюдалась в последних матчах перед Кубком Карьялы. Видимо, сказывается неполноценная предсезонка. При том энергозатратном хоккее, в который играют три звена «Динамо» из четырёх, необходима безупречная функциональная форма. После затяжных серий она у команды уходит. Пауза на Кубок Первого канала «Динамо» просто необходима. Пара дней отдыха – и короткий, но интенсивный сбор бело-голубым точно не помешает.
В последнее время «Динамо» уже сделало несколько приобретений, многие другие клубы, за исключением двух-трех ведущих, наверное, смотрят на нас с завистью. Вообще, усиливаться можно вечно, но уже сегодня у «Динамо», на мой взгляд, отличный состав, позволяющий на равных конкурировать со всеми лидерами нашего хоккея – ЦСКА, СКА, «Ак Барсом». Главная задача сейчас – не искать в обменах журавля в небе, а правильно распорядиться внутренними ресурсами.
Я оптимист, мне нравится наша команда, у неё лучший состав за последние пять-шесть лет. Если она правильно поработает в паузе на Евротур и использует все внутренние ресурсы, то будет бороться за Кубок Гагарина», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
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