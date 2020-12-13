Молодёжная сборная Швеции отсеяла одного игрока из окончательного состава на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Швеции объявила окончательный состав на МЧМ-2021 в Канаде, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Швеции.
Тренерский штаб взял 25 хоккеистов — трёх голкиперов, девять защитников и 14 нападающих. В последний момент из состава «младших корон» был отсеян защитник Хельге Гранс.
Голкиперы: Калле Кланг, Хуго Альнефельт, Йеспер Валльстедт;
Защитники: Эмиль Андрае, Филлип Брёберг, Тобиас Бьёрнфут, Густав Берглунд, Алекс Брэннстам, Виктор Сёдерстрём, Альберт Юханссон, Людвиг Хедстрём;
Нападающие: Арвид Костмар, Оскар Квист, Ноэль Гунлер, Эмиль Хейнеман, Оскар Бьерселиус, Симон Хольмстрём, Альбин Сундсвик, Эльмер Сёдерблом, Александер Хольц, Лукас Рэймонд, Зион Нюбек, Теодор Нидербах, Оскар Олауссон, Йонатан Викстрём.
МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Йоэля Рённмарка сыграет в группе B. Соперниками сборной станут команды Чехии, России, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.
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