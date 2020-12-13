Коледов — о критике: нельзя всем нравиться. Я продолжаю работать

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (3:1).
«Важная победа. В последних матчах были поражения. Это был глоток воздуха. Травля со стороны болельщиков? Критику я увидел в последний момент. Мне сказали, что это было долгое время. Я ничего особенного не увидел. Люди обсуждают, нельзя всем нравиться. Я продолжаю работать.
Наконец-то забил в чужие ворота, а не в свои? Старался не думать об этом. Играл на команду. Были поражения в последних матчах. Наконец-то забил", – приводит слова Коледова «ГорОбзор.Ру».
Уфимский клуб прервал серию из четырёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с минским «Динамо», а «Сибирь» в Новосибирске — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 22 декабря.
- 13 декабря 2020
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