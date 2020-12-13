Шипачёв: рад вызову в сборную России, но сейчас такое настроение, что не могу веселиться

Капитан московского «Динамо» и сборной России на втором этапе Евротура Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2).

«Игра была тяжёлая, мы знали, что «Нефтехимик» здорово играет на домашнем льду. В принципе готовились к быстрой игре, но особо у нас не получилось. Здорово, что в третьем периоде чуть-чуть собрались и забили на один гол больше соперника. Здорово сыграл Гарипов, он нам помог.

У всех есть такие выездные серии, тут нечего отмазываться. А в целом готовились и хотели сыграть лучше, но «Нефтехимик» здорово бежал. Хорошо, что удалось увезти отсюда два очка. После второго пропущенного гола начали играть в три пятёрки, игра стала интенсивнее. Возможно, из-за этого переломили матч.

Рад вызову в сборную России, все хотят туда ездить. Но сейчас такое настроение, что не могу радоваться и веселиться. Немного устал. Думаю, что завтра всё будет позитивнее. Мы устали в поездке», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.