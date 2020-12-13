Ковалёв: глупые удаления опять подвели «Куньлунь», отсутствовала концентрация на игру

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3 Б).
«Соперник нас переигрывал, может, наши игроки уже настроились на выходные. Однако нашли в себе силы забить два гола, нужно было выигрывать. Увы, глупые удаления в концовке опять нас подвели. Нет дисциплины – будет поражение. Отсутствовала сегодня концентрация на игру.
Много внимания уделяем буллитам на тренировках. Раньше игроки думали на буллитах только о том, как забить гол, современные хоккеисты больше переживают о красоте. Нужно анализировать и действия вратаря, движения, которыми пытались забить твои партнёры.
Удаление Балдаева? Мы с ним ещё не разговаривали. Человек прекрасно понимает свою ошибку, где-то руки дрогнули в ответственный момент. Он хотел вывести шайбу попроще из зоны, но шайба подпрыгнула, после чего улетела за пределы площадки», — приводит слова Ковалёва пресс-служба клуба.
- 13 декабря 2020
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