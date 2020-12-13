Вудкрофт: верим в нашу бригаду вратарей. Колосов провёл отличную игру с «Куньлунем»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б).

«Мы знали, что будет тяжёлая игра, «Куньлунь» хорошо провёл последние матчи. В первом периоде у нас игра не шла, не создавали опасные моменты. Во второй двадцатиминутке упростили игру, это помогло. Сработало и наше большинство сегодня.

Колосов прекрасно себя проявил, помог команде, для своего возраста он провёл фантастический матч. Я не знаю, какая травма у Козуна, похоже на повреждение нижней части тела. Вы сами видели, что ему было очень больно. Надеюсь, с ним всё будет хорошо. Было видно, какие эмоции появились у Демкова после гола. В последних матчах он создавал моменты, но не мог их реализовать. Конечно, заброшенная шайба пойдёт ему на пользу, он будет чувствовать себя намного увереннее на льду.

Мне нравится менять исполнителей на буллитах. Например, сначала могут идти «праворукие» или «леворукие» хоккеисты. Смотрим, как себя чувствуют ребята, какой у них опыт. Могу сказать, что мы продолжим менять ребят, которые выполняют буллиты. Мы верим в нашу бригаду вратарей. Колосов провёл отличную игру. Фурх тоже до этого играл здорово, но в последних матчах он немного подустал», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба лиги.