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Кагарлицкий: у «Динамо» очень высокий потенциал. Нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА

Кагарлицкий: у «Динамо» очень высокий потенциал. Нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал последние результаты бело-голубых в КХЛ.

«Четвёрка сильнейших в конференции — это не наш потолок, нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА, потенциал у «Динамо» очень высокий. Поэтому пока никакого удовлетворения от места в таблице у нас нет.

За счёт чего прибавили? Хорошо провели паузу на первый этап Евротура, поработали на льду, пусть и без баллонов. В этом году предсезонка у нас была скомкана: летом только приехали на сбор в Нижний Новгород, как разразилась эпидемия. Поэтому приходится добирать тренировочной работы в паузах на Евротур.

Думаю, и во время Кубка Первого канала как следует потренируемся — вроде бы у нас будет только два выходных», — приводит слова Кагарлицкого Russia-Hockey.ru.

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