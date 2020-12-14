Кагарлицкий: у «Динамо» очень высокий потенциал. Нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал последние результаты бело-голубых в КХЛ.



«Четвёрка сильнейших в конференции — это не наш потолок, нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА, потенциал у «Динамо» очень высокий. Поэтому пока никакого удовлетворения от места в таблице у нас нет.



За счёт чего прибавили? Хорошо провели паузу на первый этап Евротура, поработали на льду, пусть и без баллонов. В этом году предсезонка у нас была скомкана: летом только приехали на сбор в Нижний Новгород, как разразилась эпидемия. Поэтому приходится добирать тренировочной работы в паузах на Евротур.



Думаю, и во время Кубка Первого канала как следует потренируемся — вроде бы у нас будет только два выходных», — приводит слова Кагарлицкого Russia-Hockey.ru.

Кагарлицкий: Ерёменко — это уникальный вратарь! Очень рад находиться с ним в одной команде