Кагарлицкий: у «Динамо» очень высокий потенциал. Нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал последние результаты бело-голубых в КХЛ.
«Четвёрка сильнейших в конференции — это не наш потолок, нужно подбираться ближе к ЦСКА и СКА, потенциал у «Динамо» очень высокий. Поэтому пока никакого удовлетворения от места в таблице у нас нет.
За счёт чего прибавили? Хорошо провели паузу на первый этап Евротура, поработали на льду, пусть и без баллонов. В этом году предсезонка у нас была скомкана: летом только приехали на сбор в Нижний Новгород, как разразилась эпидемия. Поэтому приходится добирать тренировочной работы в паузах на Евротур.
Думаю, и во время Кубка Первого канала как следует потренируемся — вроде бы у нас будет только два выходных», — приводит слова Кагарлицкого Russia-Hockey.ru.
- 14 декабря 2020
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:15
-
08:30
-
08:30
-
08:00
- 13 декабря 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
22:53
-
22:43
-
22:19
-
21:49
-
21:42
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
20:14
-
20:04
-
19:59
-
19:50
-
19:43
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:06
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
17:39
-
17:19