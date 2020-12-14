Джонсон: владельцы клубов НХЛ думают только о деньгах, их интересуют «кассовые» матчи

Канадский телевизионный обозреватель Майк Джонсон рассказал о разнице в подходах к формированию состава дивизионов на сезон-2021 у владельцев клубов НХЛ и генеральных менеджеров команд.



«При формировании новых составов дивизионов выяснилась разная мотивация владельцев команд и генеральных менеджеров. Здесь есть небольшой конфликт. Владельцы, как бизнесмены, думают только о том, как максимизировать телевизионные рейтинги и интерес спонсоров. Они хотят заработать как можно больше денег, поэтому им нужны интересные и «кассовые» матчи. Генеральные менеджеры в свою очередь думают о том, в каком дивизионе их команда будет иметь больше шансов попасть в топ-4 и стать участниками плей-офф. Здесь предстоит ещё много обсуждений, нужно искать разумный баланс», — сказал Джонсон в эфире TSN.

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