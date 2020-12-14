Форвард Швеции, которого не пустили на МЧМ: у меня уже был ковид, с тестом что-то не так

Нападающий молодёжной сборной Швеции Альбин Греве, которого отстранили от участия в МЧМ из-за положительного теста на коронавирус, раскритиковал методику тестирования.

«Я не доверяю этим тестам. Очевидно, что у меня сейчас нет заболевания. Я сделал два теста, один был ПЦР, другой был экспресс-тестом. ПЦР был положительный, что стало для меня шоком. Дело в том, что я уже переболел коронавирусом, у меня уже был ковид. Мы все уверены, что с этими тестами что-то не так, потому что после положительных тестов у всех членов сборной Швеции, которые были отстранены от поездки на МЧМ, взяли повторные. Они были отрицательные. Мне очень грустно, что всё уже решено», — приводит слова Греве Aftonbladet.

МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Сборная Швеции сыграет в группе B. Соперниками шведов станут команды Чехии, России, США и Австрии.