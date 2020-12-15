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«Благодарим за трепетное отношение к заботам». «Динамо» поздравило Ротенберга с 69-летием

«Благодарим за трепетное отношение к заботам». «Динамо» поздравило Ротенберга с 69-летием
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» поздравило председателя высшего совета клуба Аркадия Ротенберга с днём рождения. Предпринимателю сегодня, 15 декабря, исполнилось 69 лет.

«Уже долгие годы Аркадий Романович принимает активное участие в жизни и российского хоккея, и московского «Динамо». Именно под его началом в 2013 году «Динамо» во второй раз стало обладателем Кубка Гагарина, а в прошлом сезоне завоевало бронзовые награды. После избрания Аркадия Ротенберга председателем правления ФХР в августе 2015 года успехи также не обошли стороной и национальную сборную, которая за это время успела уже неоднократно завоевать медали чемпионатов мира, а в 2018 году — и олимпийское золото в Пхёнчхане.

Коллектив, тренерский штаб и игроки ХК «Динамо» Москва от всей души поздравляют с днём рождения Аркадия Романовича Ротенберга. Мы благодарим Аркадия Романовича за вклад в развитие динамовской школы, за трепетное отношение к нашим заботам и за искренние переживания наших взлётов и падений. Желаем богатырского здоровья, семейного благополучия, успешных проектов, отличного настроения и, конечно же, новых хоккейных побед!» – говорится в сообщении клуба.

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