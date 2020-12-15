Коварж: первые 15 матчей провели с командами ВХЛ. Я один понимал, что всё временно

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж поделился мнением о 10-матчевой серии поражений команды, завершившейся в матче с магнитогорским «Металлургом» (4:0).

Календарь «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021

«Летом у нас не было товарищеских матчей, чтобы понять, что у нас за команда. В самом начале сезона нам очень повезло с расписанием. Первые 15 игр мы провели против команд Высшей лиги. Две игры с «Куньлунем» без иностранцев, потом Рига, Нижнекамск и Уфа с коронавирусом.

Мы просто разгромили эти команды, состоящие из игроков молодёжки и Высшей лиги, забрасывали по пять-шесть шайб… Все называли нас претендентами на Кубок Гагарина. Все в нашей команде думали так же. Кажется, я один понимал, что это всё временно. Месяц назад у нас начались матчи с лучшими клубами лиги, и мы оказались вообще не готовы к этому.

У нас абсолютно не клеилась игра в обороне, не было никакой дисциплины и физподготовки. Мы проигрывали не в силу каких-то глупых ошибок, а просто потому, что наш уровень был намного ниже уровня соперников», – цитирует Коваржа Sport24.