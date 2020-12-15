«Йокерит» расторг контракт с Ээли Толваненом, сохранив права на игрока в КХЛ

«Йокерит» расторг контракт с нападающим Ээли Толваненом, сохранив права на игрока в КХЛ, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "+3" и 10 минутах штрафного времени. В среднем за матч Толванен проводил на льду 15 минут и 31 секунду.

Финский форвард выступал за «шутов» на правах аренды из клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Теперь игрок возвращается в Америку, чтобы пройти вынужденный двухнедельный карантин, после которого он сможет приступить к подготовке к новому сезону в НХЛ.

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