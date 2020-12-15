Назаров — о словах Грэттона про «Витязь»: полнейший бред. Можно делить на восемь

Экс-тренер восьми клубов КХЛ Андрей Назаров ответил на высказывания экс-тафгая «Витязя» Джоша Грэттона о времени игры в подмосковном Чехове. Тогда Грэттон выступал под руководством Назарова, а недавно рассказал, как в «Витязе» относились к дракам.

«Прочитал слова Грэттона о времени, проведённом в «Витязе». То, что он говорит, – полнейший бред. Если что-то и было, то можно делить, наверное, на восемь! Два года я был главным тренером клуба, полностью поддерживал стратегию развития. Мне кажется, у нас это получалось. «Витязь» был самым популярным в Лиге на тот момент, все были довольны.

Сейчас Джош Грэттон работает над раскруткой собственного бренда. Если он будет говорить, что всё это было хорошо, то это никто не прочитает. Когда говорит, что это плохо, его начинают читать. Это чистый хайп, «чикен сплит» или как там передача у них называется. Люди хайпуют. Они неплохо это делают, но когда это в России перепечатывают, то создаётся впечатление, что «Витязь» того времени — это банда тупоголовых отморозков. А я хочу это опровергнуть! Умнейшие люди, прошедшие серьёзную школу жизни. И я был счастлив, что работал там два года. И я счастлив и горд, что с этими людьми знаком.

Драки — это была прямая стратегия клуба. Развивали таким образом узнаваемость бренда. Шесть лет прошло, а «Витязь» вспоминают в том числе благодаря этим дракам. Почему не развивать бренд в таком направлении? Если мне не изменяет память, то на пике магазины «Витязя» по всей Москве продавали атрибутики на 100-150 тысяч долларов в месяц. Это говорит о том, что мы делали всё правильно», — цитирует Назарова Metaratings.ru.