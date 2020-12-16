Часть багажа молодёжной сборной России не поместилась в самолёт в поездке на МЧМ

Пресс-служба молодёжной сборной России рассказала, как команда Игоря Ларионова добиралась в Эдмонтон для участия в чемпионате мира 2021 года.
«Полёт в целом прошёл нормально, летели из Хельсинки с двумя дозаправками. Да, часть багажа не поместилась в самолёт, предоставленный организаторами, поскольку он оказался слишком маленьким для трех команд и их багажа. Тот багаж, который был необходим команде в отеле, прилетел вместе с нами. Остальная часть, которая необходима на арене, будет доставлена отдельно, но большой проблемы в этом нет — к первой тренировке 18-го числа всё уже будет на месте», — цитирует ТАСС заявление пресс-служба сборной.
По прибытии в Канаду команда пройдёт четырёхдневный карантин и повторное тестирование, после чего приступит к тренировкам на льду и в зале. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря сборная стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.
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